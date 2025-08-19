Trump ortaya attı, Putin kabul etti: Barış masası için geri sayım!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alaska’da gerçekleşen Putin-Trump zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, Rus gazeteci Naile Asker-zade’ye verdiği röportajda, görüşmenin genel havasını "çok iyi bir atmosfer" olarak tanımladı.

"AMERİKA, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SONUCA ULAŞMAK İSTİYOR"

Lavrov, Amerikan tarafının yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

"Kesinlikle görüldü ki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ekibi, birincisi, uzun vadeli, sürdürülebilir, güvenilir bir sonuca ulaşmak istiyorlar; o sırada her köşede sadece ateşkesin sağlanması gerektiğini ve ardından Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam edeceklerini söyleyen Avrupalılardan farklı olarak."

ZELENSKİY: GÜVENLİK GARANTİLERİ OLACAK

Zelenskiy, Washington’daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, güvenlik garantilerinin somut içeriği üzerine çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Washington'da ABD Başkanı ve Avrupa liderleriyle önemli görüşmeler yapıldı. Savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna ile halkımızın güvenliği için gerçekten önemli bir adım. Güvenlik garantilerinin somut içeriği üzerinde çalışıyoruz. Bugün liderler düzeyinde koordinasyonu sürdürüyoruz, tartışmalar olacak, uygun formatları hazırlıyoruz. Yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Ulusal güvenlik danışmanları şu anda sürekli temas halinde. Güvenlik garantileri olacak. Kararlılıkları ve destekleri için tüm ortaklara teşekkür ederim. Ukrayna bu gücü hissediyor. Ve barış yolunun gerçeğe dönüşmesi için her şeyi yapacağız – ortaklık sayesinde, güvenlik garantileri sayesinde ve Ukrayna halkının cesareti sayesinde."

Zirveyi "yararlı bir konuşma" olarak nitelendiren Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusunda uzun vadeli bir çözüme ulaşma konusundaki kararlılığına dikkat çekti.

RUBİO: PUTİN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Fox News kanalında yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirtti. Rubio, bu görüşmenin organize edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Rubio’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan (Trump), Zelenskiy ve Putin'in bir araya gelmesini teklif etti. Şimdi onların bir yerde böyle bir toplantı yapmalarını organize etmek için çalışıyoruz... Eğer her şey yolunda giderse, bir sonraki toplantının Başkan Putin, Trump ve Zelenskiy arasında gerçekleşmesini ve anlaşmaya son şeklinin verilmesini umuyoruz."

Rubio, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etmesinin “büyük bir olay” olduğunu vurgularken, taraflar arasında bir barış anlaşması konusunda ise temkinli ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda “uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm” hedeflediğini belirtti.

MEDVEDEV: KOALİSYON, TRUMP'I KENDİ SAHASINDA ALT EDEMEDİ

Öte yandan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Alaska Zirvesi sonrası yaptığı değerlendirmede, "Rusya karşıtı savaş çığırtkanlığı yapan İstekliler Koalisyonu Trump’ı kendi sahasında alt etmeyi başaramadı" şeklinde yorumunu aktardı.

ZİRVE SONRASI DOĞRUDAN TELEFON TRAFİĞİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Uşakov, görüşmenin Trump’ın inisiyatifiyle gerçekleştiğini vurgulayarak, Putin’in Alaska’da düzenlenen zirvedeki misafirperverlik ve organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini, ayrıca Ukrayna krizinde barışçıl çözüm yönünde atılan adımlar nedeniyle Trump’a teşekkür ettiğini söyledi.

"SAMİMİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Beyaz Saray’daki temaslar hakkında Putin’i bilgilendiren Trump’ın, Zelenskiy ile görüşmesinin detaylarını aktardığı belirtildi. Uşakov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Putin ile Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler. Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti."

"ZELENSKİY, PUTİN'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEZ"

Siyaset Bilimi Profesörü Mikhail Alexseev, Zelenskiy’nin Putin’in Alaska’da yaptığı toprak devrine yönelik teklifi kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Donetsk'in yüzde 30'undan vazgeçilmesi durumunda Rusya'nın Kharkiv ve Poltava gibi şehirleri tehdit edebileceğini dile getirdi.

Alexseev, uzlaşma için sınırlı alan bulunduğunu belirtti. Ukrayna'nın, Rusya'nın işgal ettiği topraklar üzerindeki fiili kontrolünü tanıyabileceğini, ancak bu bölgeler üzerinde hukuki egemenliği kabul etmeyeceğini söyledi. Bu tür bir çözüm için güvenlik garantilerine ve sahada askeri varlığa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"PUTİN'İN TEKLİFİ SAMİMİYETSİZ"

Putin'in güvenlik garantilerine yönelik önerisinin samimi olmadığını belirten Alexseev, bunun barış arayışı görüntüsü altında yaptırımları geciktirme ve yumuşatma amacı taşıdığını ifade etti.

"KIRIM ZOR, DONBASS İMKANSIZ"

Strateji Profesörü Mariya Y. Omelicheva, Kırım’ın devrinin Ukrayna için acı verici bir seçenek olduğunu, ancak buna tahammül edilebileceğini söyledi. Donbass’ın kaybının ise aşağılayıcı ve stratejik açıdan tehlikeli sonuçlar doğuracağını söyledi.

Omelicheva, Donbass’ın gelecekteki Rus saldırıları için bir fırlatma rampası görevi görebileceğini dile getirdi.

"ABD OLMAZSA AVRUPA YETERSİZ KALIR"

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Alexander Rodnyansky, Beyaz Saray’daki toplantıdan sonuç çıkmaması hâlinde Trump’ın desteğini çekebileceğini, bu durumda Ukrayna’nın sadece Avrupa’ya bağımlı kalacağını söyledi.

Rodnyansky, Ukrayna halkının toprak tavizlerini desteklemediğini belirtti. Uygulanabilir tek çözümün, cephe hattının dondurulması ve ABD ile Avrupa'nın sağlayacağı güvenlik garantileriyle yeniden inşa desteği olduğunu hatırlattı.