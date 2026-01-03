Survivor Panorama'nın yeni sezonu izleyicileriyle bir araya gelirken, programda daha önce yer alan Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın sunucu koltuğuna oturmaması dikkat çekti. İzleyiciler, "Hakan Hatipoğlu, Damla Can Survivor Panorama'da neden yok, ayrıldılar mı? " sorusuna cevap aramaya başladı. Öte yandan yeni sezonda programın sunucu kadrosunun kimlerde oluştuğu da merak konusu oldu.

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı Survivor Panorama, yeni sezonuyla izleyici karşına çıktı. Ancak programın kemik kadrosunda yer alan iki önemli isim, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın masada yer almaması hayranlarını meraklandırdı. İki isimde Survivor'da yarışmış kendi dönemlerinde büyük başarılar yakalamıştı. Ardından uzun yıllar Survivor Panorama'da sunuculuk görevini üstlenmişti.

Hakan Hatipoğlu, Damla Can Survivor Panoramada neden yok, ayrıldılar m? Yeni sezonda sunucular belli oldu

HAKAN HATİPOĞLU PANORAMA'DA NEDEN YOK?

Survivor yorumculuğu denilince akla gelen ilk isimlerden Hakan Hatipoğlu'nın 2026 yılında Survivor Panorama'da yer almadığı görüldü. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken bu sezon Panorama'da kadrosunda farklı isimler görüldü.

Hakan Hatipoğlu, Damla Can Survivor Panoramada neden yok, ayrıldılar m? Yeni sezonda sunucular belli oldu

DAMLA CAN SURVİVOR PANORAMA'DAN AYRILDI MI?

Survivor'ın başarılı eski yarışmacılarından Damla Can'ın bu sezon Panorama kadrosunda yer almadığı görüldü. Damla Can’ın yeni sezonda neden olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Hakan Hatipoğlu, Damla Can Survivor Panoramada neden yok, ayrıldılar m? Yeni sezonda sunucular belli oldu

HAKAN HATİPOĞLU VE DAMLA CAN GERİ DÖNECEK Mİ?

Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın Survivor Panorama'ya geri dönüp dönmeyece konusunda kesin bir bilgi yoktur. İlerleyen bölümlerde netleşeceği tahmin edilmektedir.

Hakan Hatipoğlu, Damla Can Survivor Panoramada neden yok, ayrıldılar m? Yeni sezonda sunucular belli oldu

SURVİVOR PANORAMA 2026 YENİ YORUMCULARI KİMLER?

İrem Kanan, Gökhan Özdemir, Sema Aydemir, İhsan Tarkan Survivor Panorama 2026'nın yeni yorumcuları olarak TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ocak 2026 kazanan takım belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası