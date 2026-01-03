12 yaşındaki çocuk markette dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
Gaziantep'te akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, 12 yaşındaki kız çocuğunu boğazına bıçak dayayarak darbetti. Dehşet anları kameralara yansırken, yakalanan saldırgan tutuklandı.
- Gaziantep'te 12 yaşındaki H.E., F.K. tarafından sokakta kovalanıp market içinde bıçakla tehdit edilerek darbedildi.
- Çevredekiler saldırıya müdahale ederek çocuğu kurtardı.
- Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Saldırgan F.K. kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
- Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde iddialar bulunduğu belirtildi.
2026'nın ilk günü akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut Mahallesi’nde İddiaya göre, F.K. adlı şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 12 yaşındaki H.E. isimli kız çocuğunu sokakta kovalamaya başladı. Kaçmaya çalışan çocuk, bir markete sığınarak yardım istemeye çalıştı.
ÇOCUĞU ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Market içinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre şüpheli, işletmecinin arkasına saklanan çocuğu zorla bulunduğu yerden çekerek çıkardı ve elindeki bıçakla tehdit ederek darbetti. O sırada markete ve çevreye toplanan vatandaşlar müdahale ederek çocuğu saldırganın elinden kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan H.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan F.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde iddialar bulunduğu, bu kapsamda adli süreçte sağlık raporlarının da değerlendirileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.