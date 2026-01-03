Eskişehir'de planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Odunpazarı, Tepebaşı ve diğer illerde ikamet eden vatandaşlar, "Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte OEDAŞ tarafından yayınlanan güncel kesinti listesi....

Eskişehir'de tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanıyor.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

OEDAŞ, tesis, bakım onarım çalışmaları çalışmaları kapsamında 3-4-5 Ocak tarihlerinde şehir genelinde kesintilere gidileceğini duyurdu. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda, ilan edilen bitiş saati olan 17.30 beklenmeden elektrik enerjisinin yeniden verileceği bildirildi. OEDAŞ, kesintiden etkilenecek vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.

4 OCAK ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Merkez ilçeye bağlı Doğray Mahallesi Doğray Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde ilan edilen bitiş saati beklenmeden bölgeye yeniden enerji verileceğini bildirdi.

SON DAKİKA ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

