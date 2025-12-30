BEDAŞ elektrik kesintisi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 30 Aralık Salı günü İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Buna göre kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

BEDAŞ elektrik kesintisi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 30 Aralık Salı günü planlı elektrik kesintileri listesini tek tek paylaştı. Buna göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrikler kısa süreli kesilecek. Vatandaşlar "30 Aralık İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

BEDAŞ elektrik kesintisi 30 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 30 Aralık Salı günü Bakırköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane ve Sarıyer gibi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik, gün içinde yeniden verilecektir. Anadolu Yakası’nda yaşıyorsanız AYEDAŞ, Avrupa Yakası’nda yaşıyorsanız BEDAŞ’ın internet sitesini ziyaret ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi 3O Aralık elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrik kesintisi BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

elektrik kesintisi 3O Aralık elektrik kesintisi

elektrik kesintisi 3O Aralık elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi 3O Aralık elektrik kesintisi

elektrik kesintisi 3O Aralık elektrik kesintisi

elektrik kesintisi 3O Aralık elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi 3O Aralık elektrik kesintisi

Haberle İlgili Daha Fazlası