Fenerbahçe'ye Tottenham'dan sürpriz teklif! Mourinho karar verecek

Yves Bissouma için temas kuran Fenerbahçe'ye, Tottenham'dan Richarlison önerisi geldi. Mourinho'nun onayı bekleniyor.

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Premier Lig'e çevirmiş durumda. Sarı-lacivertliler, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham'ın kadroda düşünmediği Yves Bissouma için resmi temaslara başladı.

İngiliz ekibi, sadece Bissouma ile yetinmeyip, yıldız forvet Richarlison'u da önerdi aktarıldı. Tottenham yetkilileri, Brezilyalı futbolcunun da kadro dışı planlara alındığını belirterek, Fenerbahçe'ye çiftli bir teklif sunduğu iddia edildi.

Mourinho'nun onay vermesi durumunda, Tottenham ile iki futbolcuyu kapsayan pazarlıklar kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

2022'de 58 milyon euro karşılığında Everton'dan transfer edilen Sambacı, Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Richarlison Tottenham kariyerinde 90 maça çıkıp 20 gol, 10 asistlik katkı sağladı.