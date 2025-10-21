Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu!

Fransa siyasetinde tarihi bir dönemeç yaşanırken Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi soruları gündeme geldi. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasa dışı seçim finansmanı sağladığı gerekçesiyle aldığı hapis cezasının ardından Paris’teki La Sante Cezaevi’ne gönderildi.

NİCOLAS SARKOZY KİMDİR?

Nicolas Sarkozy 28 Ocak 1955’te Paris’te doğan Fransız siyasetçidir. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Sarkozy İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi önemli görevblerde bulunmuş, aynı zamanda Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinin liderliğini yapmıştır. 2008’de ünlü şarkıcı Carla Bruni ile evlenmiştir.

NİCOLAS SARKOZY NE YAPTI?

Sarkozy Cumhurbaşkanlığı döneminde emeklilik reformu, üniversite reformu ve göç politikalarıyla dikkat çekti. Nicolas Sarkozy görev süresi sonrasında hakkında açılan yolsuzluk ve yasa dışı kampanya finansmanı davalarıyla uzun yıllar adli süreçlerle gündeme geldi.

NİCOLAS SARKOZY NEDEN HAPSE GİRDİ?

Sarkozy 2007 yılındaki seçim kampanyasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı suçlamasıyla yargılandı. Paris Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy 2025 yılında cezasını çekmek üzere Paris’teki La Sante Cezaevi’ne gönderildi.

Fransa ve AB tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanının fiilen hapse girmesi ise gündemde yer buldu.