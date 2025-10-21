Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu!

Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu!
Nicolas Sarkozy, Fransa, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’nın eski lideri Nicolas Sarkozy, yıllardır süren “Libya’dan yasa dışı seçim finansmanı” davasında aldığı mahkumiyet kararı sonrası cezaevine girdi. Paris’teki La Sante Cezaevi’ne konulan Sarkozy, “Masumum” diyerek kendini savundu. Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi merak edilirken yaşanan gelişme hem Fransa hem de Avrupa siyasi tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Fransa siyasetinde tarihi bir dönemeç yaşanırken Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi soruları gündeme geldi. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasa dışı seçim finansmanı sağladığı gerekçesiyle aldığı hapis cezasının ardından Paris’teki La Sante Cezaevi’ne gönderildi.

Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu! - 1. Resim

NİCOLAS SARKOZY KİMDİR?

Nicolas Sarkozy 28 Ocak 1955’te Paris’te doğan Fransız siyasetçidir. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Sarkozy İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi önemli görevblerde bulunmuş, aynı zamanda Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinin liderliğini yapmıştır. 2008’de ünlü şarkıcı Carla Bruni ile evlenmiştir.

Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu! - 2. Resim

NİCOLAS SARKOZY NE YAPTI?

Sarkozy Cumhurbaşkanlığı döneminde emeklilik reformu, üniversite reformu ve göç politikalarıyla dikkat çekti. Nicolas Sarkozy görev süresi sonrasında hakkında açılan yolsuzluk ve yasa dışı kampanya finansmanı davalarıyla uzun yıllar adli süreçlerle gündeme geldi.

Nicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu! - 3. Resim

NİCOLAS SARKOZY NEDEN HAPSE GİRDİ?

Sarkozy 2007 yılındaki seçim kampanyasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı suçlamasıyla yargılandı. Paris Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy 2025 yılında cezasını çekmek üzere Paris’teki La Sante Cezaevi’ne gönderildi. 

Fransa ve AB tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanının fiilen hapse girmesi ise gündemde yer buldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik! Stuttgart, UEFA'nın yeni kuralından faydalandıİslam Memiş'ten 'altın' için hayati uyarı: Bunu yapan büyük yıkım yaşar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi - HaberlerKıskanmak dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi28 Ekim üniversiteler yarım gün mü? - Haberler28 Ekim üniversiteler yarım gün mü?2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı? - Haberler2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı?Galatasaray Daikin-İlbank voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerGalatasaray Daikin-İlbank voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?Bahar dizisi Naz ölecek mi, Esra Ruşan diziden ayrılacacak mı? Bahar 55. bölüm fragmanı gündemde! - HaberlerBahar dizisi Naz ölecek mi, Esra Ruşan diziden ayrılacacak mı? Bahar 55. bölüm fragmanı gündemde!Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor - HaberlerÜmit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...