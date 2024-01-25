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Silivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul'da Silivri Adliyesi önünde dün havaya ateş ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, silah ise adliye yakınlarındaki mezarlıktan çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre sonra N.S.'yi gözaltına aldı.
Zanlının, taraflarından biri olduğu davanın duruşmasına girdiği, adliye çıkışında, davanın taraflarından başka bir gruptan, kendisine yönelebilecek saldırı ihtimalini bertaraf etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
SİLAH MEZARLIKTAN ÇIKTI
Öte yandan olayda kullanılan silah, adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta ele geçirildi. N.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı