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    Silivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da Silivri Adliyesi önünde dün havaya ateş ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, silah ise adliye yakınlarındaki mezarlıktan çıktı.

    Silivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre sonra N.S.'yi gözaltına aldı.

    Zanlının, taraflarından biri olduğu davanın duruşmasına girdiği, adliye çıkışında, davanın taraflarından başka bir gruptan, kendisine yönelebilecek saldırı ihtimalini bertaraf etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

    SİLAH MEZARLIKTAN ÇIKTI

    Öte yandan olayda kullanılan silah, adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta ele geçirildi. N.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulSilivri
    Haberler > Gündem > Silivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı
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