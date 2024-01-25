Silivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı

25 Ocak 2024 15:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 15:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre sonra N.S.'yi gözaltına aldı.

Zanlının, taraflarından biri olduğu davanın duruşmasına girdiği, adliye çıkışında, davanın taraflarından başka bir gruptan, kendisine yönelebilecek saldırı ihtimalini bertaraf etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

SİLAH MEZARLIKTAN ÇIKTI

Öte yandan olayda kullanılan silah, adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta ele geçirildi. N.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.