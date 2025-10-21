Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin en ucuz ekmeği! Tanesi 9 liraya satılıyor

Türkiye'nin en ucuz ekmeği! Tanesi 9 liraya satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en ucuz ekmeği! Tanesi 9 liraya satılıyor
Konya, Ekmek Fiyatları, Zam, Belediye, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da 200 gram ekmeğin fiyatı 11 liradan 13 liraya yükseltildi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyalıların en ucuza ve en kaliteli ekmeği tüketmesi amacıyla hizmet veren 'Fenni Fırın' da ise ekmeğe zam yapılmadı. Fenni Fırın ekmekleri 9 liradan satılmaya devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının en somut örneklerinden birinin "Fenni Fırın" markasıyla şehre kazandırdıkları ekmek fabrikası olduğunu ifade etti.

"AYNI FİYATA KONYALILARA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Modern tesislerde son sistem makinelerle en hijyenik, en kaliteli ekmeği üretip en uygun fiyata Konyalılara ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Altay, "Vatandaşlarımızın sofrasına kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek koyabilmek bizim için çok önemli. Fenni Fırın, bir ekmek üretim tesisi olmasının yanında hemşehrilerimizin bütçesini düşünen bir sosyal projedir. Bu doğrultuda uzun bir süredir 9 liradan satışını yaptığımız ekmeği zam yapmadan aynı fiyatla Konyalılara ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların bütçesini koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin en ucuz ekmeği! Tanesi 9 liraya satılıyor - 1. Resim

SİMİT-ÇAY VE SİMİT AYRAN MENÜSÜ 10 LİRA 

Başkan Altay, "Fabrikamızda ürettiğimiz simitleri, Büyükşehir Belediyemizin ‘Büfem' noktalarında 5 liradan satışımız sürüyor. Ayrıca Büfem'de simit-çay ve simit-ayran menülerini 10 liradan vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede hem kaliteli ürünleri halkımızla buluşturuyor hem de ekonomik şartlarda kolaylık sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimize afiyetle tüketmelerini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı! Sedyedeyken bile telefonunu bırakmadıDünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness'e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlçede yetişen elma hayatına yön verdi: Harçlıkla başladı, şimdi 100 dönüm arazisi var - EkonomiHarçlıkla başladı, şimdi 100 dönüm arazisi varKilosu 10 lira! Tadı ve fiyatıyla memnun eden lezzet tescillendi - EkonomiTadı ve fiyatıyla memnun eden lezzet tescillendi3 yıla 3 maaş istiyorlar! Sağlık çalışanlarının promosyon çağrısına dev destek - Ekonomi3 yıla 3 maaş! Promosyon çağrısına dev destekHer şey bir paylaşımla başladı! Balıkçı ile kasabın indirim kapışması vatandaşa yaradı - EkonomiBalıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradıBorsanın sanayi devi bilanço açıkladı! Ereğli hissesi için 6 kurumdan hedef fiyat - EkonomiEreğli hissesi için 6 kurumdan hedef fiyatFaiz kararı öncesi, en ucuz ihtiyaç kredileri! 125 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? - Ekonomi125 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...