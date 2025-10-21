Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Her şey bir paylaşımla başladı! Balıkçı ile kasabın indirim kapışması vatandaşa yaradı

Her şey bir paylaşımla başladı! Balıkçı ile kasabın indirim kapışması vatandaşa yaradı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ekonomi Haberleri

Amasya'da bir balıkçı ile kasap sosyal medya üzerinden indirim yarışına girdi. Balıkçının "Bıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten. Mahrum kalır mı insan böyle nimetten?" göndermesiyle başlayan çekişme, kasabın "Ahmet'in sucukları, sevindirir çocukları" paylaşımı ile devam etti. Hem kasap hem de balıkçı büyük bir indirim kampanyasına imza atarken, çekişme vatandaşa yaradı. Esnaflar birinin pes edene kadar bu çekişmenin süreceğini söyledi. 

"Bıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten. Mahrum kalır mı insan böyle nimetten?" sözleriyle sosyal medyada videolu paylaşım yapan Balıkçı Turan Aykurt, hamsinin porsiyonunu 200 TL, bir alana bir bedava olan ekmek arası fiyatını ise 150 TL olarak açıkladı. Balıkçının kasaplara sataşmasına kızıp "Ahmet'in sucukları, sevindirir çocukları" ifadeleriyle iddiasını ortaya koyan kasap Ahmet Zengin de kangal sucuğu 500 TL'ye baget tavuğun paketini ise 80 TL'ye düşürdü.

"BU SENE HAMSİ BOL"

Beyazıtpaşa Mahallesi'ndeki balık restoranında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp satışların artmasını hedefleyen evli ve 1 çocuk babası balıkçı Turan Aykurt, "Ben balığa indirim başlatınca Ahmet de tavuğa ve sucuğa indirim yaptı. Bu sene hamsi bol. Fiyatlar da uygun. Halkımız yararlanıyor" dedi.

Her şey bir paylaşımla başladı! Balıkçı ile kasabın indirim kapışması vatandaşa yaradı - 1. Resim

"KİM PES ETTİĞİNİ AÇIKLAYANA KADAR ÇEKİŞME DEVAM EDECEK" 

Arkadaşının sosyal medyada kasaplara yönelik sözlerinden alındığını anlatan Hacı İlyas Mahallesi'ndeki 15 yıllık kasap Ahmet Zengin, "Kangal sucuk 800 TL'den 500 TL'ye baget tavuk ise paketi ise 130 TL'den 80 TL'ye düştü. Kampanyamızın devamı da gelecek. Kazanan halkımız olacak. Kim pes ettiğini açıklayana kadar bu çekişme devam edecek" diye konuştu.

Her şey bir paylaşımla başladı! Balıkçı ile kasabın indirim kapışması vatandaşa yaradı - 2. Resim

"DAHA FAZLA İNDİRİM BEKLİYORUZ"

İki işletmeden de alışveriş yapan Muammer Gazelci ise "Balıkçı ve tavukçulardan daha fazla indirim bekliyoruz. Halkın daha fazla tüketmesi onlar içinde, halk içinde iyi olur" şeklinde konuştu.

