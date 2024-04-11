EA Play abonelik ücretine yüzde 447 zam! İşte yeni fiyatlar

EA Play'in aylık abonelik ücretlerine zam geldi. Yüzde 447'lik zam sonrası aylık ücret 40 TL'den 219 TL’ye yükseldi.

Yüzlerce oyunu oynanan abonelik sistemi EA Play aboneliği yüzde 447 zamlandı. EA Play abonelik ücreti, EA Games TL ile ödeme almayı bırakmadan önce 40 TL idi. Daha sonra TL ile almayı bırakan abonelik hizmetinin fiyatı 20 dolar olarak belirlendi ancak mevcut aboneler bir süredir aynı fiyatı ödüyorlardı.

Şimdi, EA’in abonelere gönderdiği e-postada yer alan bilgilere göre şirket, EA Play aylık abonelik ücretlerine yüzde 447 zam yaparak 40 TL’den 219 TL’ye çıkardığını duyurdu.

Shift Delete'in aktardığına göre, EA Play aynı zamanda Game Pass abonelik sistemine de dahil. Onun fiyatı ise hala aylık 159 TL. Bu zammın ardından ya EA Play’in Xbox Game Pass bünyesinden çıkarılması ya da Game Pass abonelik ücretlerine de zam gelmesi bekleniyor. EA Play’in 12 aylık abonelik ücreti ise 1.499 TL oldu.