Haberler > Haberler > Muhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti?

Muhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti?

- Güncelleme:
Muhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti?
HAKEM, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahis skandalında adı geçen Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek disipline sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın ardından, "Muhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti?" soruları araştırılmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 28 Ekim 2025 tarihinde adı bahis skandalına karışan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek de disipline sevk edilen hakemler arasında yer aldı. Peki, Muhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti?

MUHAMMED SELİM ÖZBEK KİMDİR?

Hakem Muhammed Selim Özbek, son dönemde Süper Lig’de yönettiği karşılaşmalarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev yapan Özbek, hakemlik kariyerine genç yaşta adım attı.

Ankara bölge hakemi olan Muhammed Selim Özbek, uzun yıllar alt liglerde görev aldıktan sonra Klasman Hakemliğine yükseldi. 2023-2024 sezonunda gösterdiği çıkışın ardından 2024 yılında Üst Klasman Hakem kadrosuna dahil edildi.

2025 itibarıyla Trendyol Süper Lig’de düdük çalan Özbek, adı bahis skandalına karıştığı iddialarıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Hakemlik kariyerini aktif şekilde sürdüren Muhammed Selim Özbek, TFF tarafından düzenlenen seminerlerde genç hakemlere de mentorluk desteği veriyor.

MUHAMMED SELİM ÖZBEK BU SEZON HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Muhammed Selim Özbek'in Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda yönettiği maçlar şu şekilde:

  • Kayserispor - Gençlerbirliği
  • Göztepe - Başakşehir
Kaynak: Türkiye Gazetesi

