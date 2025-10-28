Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakaryaspor, Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı

Sakaryaspor, Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı

- Güncelleme:
Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında konuk ettiği İnegölspor’u 4-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği İnegölspor’u 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

25. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Mirza’nın savunma arkasına gönderdiği topa kaleci Emre Şeker kayarak müdahale etti. Emre’den seken top takım arkadaşı Orhan’a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada Emre Demir’in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Demir, Sakaryaspor’u 2-0 öne geçirdi: 2-0.

42. dakikada Kobiljar’ın merkezden savunma arkasına gönderdiği pasa Abdurrahman hareketlendi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Abdurrahman ceza sahasına girince düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

79. dakikada ceza sahası dışından nefis bir şut çeken Mirza’nın topu üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-0.

