Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, adı bahis skandalına karışan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Bu isimler arasında Üst Klasman Hakemi Seyfettin Alper Yılmaz’ın disipline sevk edilmesi kamuoyunda genişçe yer aldı. Futbolseverler, “Seyfettin Alper Yılmaz kimdir, Süper Lig’in hangi maçlarında düdük çaldı?” sorularını araştırmaya başladı.

SEYFETTİN ALPER YILMAZ KİMDİR

3 Temmuz 1995 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğan Seyfettin Alper Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Hakemlik kariyerine İstanbul bölgesinde başlayan Yılmaz, kısa sürede gösterdiği performansla üst liglerde görev almaya başladı.

Kariyerinin ilk yıllarını alt liglerde sürdüren Yılmaz, ilerleyen dönemde TFF 1. Lig ve Süper Lig müsabakalarında dördüncü hakem ve zaman zaman VAR hakemi olarak görev aldı. Bu süreçte Üst Klasman Hakem statüsüne yükseldi.

TFF, 28 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, futbol müsabakalarına bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Disipline sevk edilen 7 Üst Klasman Hakem arasında Seyfettin Alper Yılmaz’ın da bulunduğu bildirildi. Açıklamada, “Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, futbol müsabakalarına yönelik bahis oynadığı tespit edilen hakemler tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG’İN HANGİ MAÇLARINDA DÜDÜK ÇALDI?

Seyfettin Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda henüz maç yönetmedi.