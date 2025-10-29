Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu!

Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu!

Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu!
Beşiktaş’ın 2-1 mağlup olduğu Gaziantep FK karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük'ün kararları büyük tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın en çok konuşulan anları arasında, Zorbay Küçük'ün bazı kritik kararları gündemde yer buldu. Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı merak ediliyor.

Gaziantep FK'dan Ogün Özçiçek’in, Beşiktaşlı Chamberlain’e sert müdahalesinde ikinci sarı kartı görmemesi, hem tribünlerden hem de sosyal medyadan büyük tepki aldı. Taraftarlar, Özçiçek’in hareketinin daha sert bir cezayı hak ettiğini savundu.

Beşiktaş’ın golcüsü Ciro Immobile’nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Beşiktaş taraftarları ve futbol yorumcuları pozisyonun penaltı olması gerektiğini belirtti. 

Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu! - 1. Resim

ZORBAY KÜÇÜK İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Zorbay Küçük en son 10 Mart 2025 tarihinde Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan maçı yönetmiş ve 2-1 ile Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar arasında en fazla yer alan takım Trabzonspor. Trabzonspor ile yönettiği 21 maçın 12'si galibiyet, 5'i beraberlik ve 4'ü mağlubiyet ile sonuçlandı.

Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu! - 2. Resim

Başakşehir (15 maç), Alanyaspor (14 maç), Antalyaspor (14 maç) ve Beşiktaş (13 maç) gibi takımlar olarak öne çıkmakta. Zorbay Küçük'ün maçlarında en fazla galibiyet aldığı takım ise Fenerbahçe.

Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe 11 maçta 8 galibiyet almıştır.

Gaziantep FK ise 13 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etmiştir. Ayrıca Küçük'ün en düşük galibiyet yüzdesi ile yönetilen takımlar arasında Ümraniyespor, 1461 Trabzon ve Niğde Anadolu FK yer alıyor.

Küçük'ün yönettiği maçlarda takım başına ortalama maç başına başarı değeri ise 1.60 ile 2.36 arasında değişmektedir.

Zorbay Küçük istatistikleri nasıl, kimdir, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş Gaziantep maçı sonrası gündem oldu! - 3. Resim

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Adana bölgesi hakemi Zorbay Küçük, futbol dünyasında dikkat çeken bir isme dönüşmüştür. 18 Ekim 1992 doğumlu olan Küçük, Adana'da dünyaya gelmiştir ve eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlamıştır.

Futbol geçmişi ise oldukça köklüdür, çünkü eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğludur. Eğitim hayatını Adana Erkek Lisesi’nde tamamlayan Küçük, sporla iç içe büyümüştür. Hakemliğe adım attığı günden itibaren önemli maçlarda görev almış ve kariyerinde büyük adımlar atmıştır.

Nihat Kahveci'den hakem Zorbay Küçük'e sert sözler! "Yanlış kararlar verdi"
