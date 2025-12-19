Batman’da bir turizm acentesi tarafından yapılan ‘elektronik kafes’in kullanım alanı dikkat çekti. Kafes ile tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Batman’da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarının sayısındaki artış sonrasında bir turizm acentesi tarafından hazırlanan bir sistem dikkat çekti.

Yürütülen proje çerçevesinde, elektronik devreli yaban domuzu kafesi hazırlandı. Malabadi bölgesinde kurulumu tamamlanan kafes ile ekili arazilere büyük zarar veren yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

“ÇEVREYE ZARAR VERMİYOR”

Kafesin kurulumunun ardından yapılan ilk saha gözlemleri ve teknik değerlendirmeler sistemin etki gösterdiğini gösterdi.

Projenin iki temel faydası olduğunu vurgulayan uzmanlar, şunları söyledi: Kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde, yaban hayatının korunması ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması adına projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Elektronik kafes sistemimiz, çevreye zarar vermeden çözüm üreten modern bir yaklaşımın sonucudur.

