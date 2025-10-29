29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ulaşımda ücret durumu gündemde

29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu cevap bekliyor. Şehir dışına çıkan sürücüler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretli yolların durumunu merak ediyor.

29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulaması yapılmayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerde bayram süresince ücret tarifesinin normal şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan son kararlar arasında 29 Ekim’e özel herhangi bir ücretsiz geçiş düzenlemesi yer almadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi güzergahlarda geçişler ücretli olarak yapılacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ, OTOYOLLAR ÜCRETLİ

29 Ekim 2025 tarihinde köprü ve otoyollar ücretli şekilde kullanılırken şehir içi toplu taşımada ücretsiz uygulama geçerli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Böylece büyük şehirlerde toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk eden vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek, özel araçlarıyla seyahat eden sürücüler otoyol ve köprü ücretlerini ödemeye devam edecek.