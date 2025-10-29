Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Polisleri umursamadan kurşun yağdırdı! Yakalananınca 'fark etmedim' dedi

Polisleri umursamadan kurşun yağdırdı! Yakalananınca 'fark etmedim' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir polis aracına da kurşunların isabet ettiği çay ocağı baskında olayının şüphelisi, ifadesinde "Polisleri fark etmedim" dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Ekim günü Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. (20) aralarında bulunan husumet nedeniyle silahla geldiği çay ocağına devriye gezen polisleri umursamadan defalarca ateş açtı.

Açılan ateş sonucu devriye ekip aracına mermiler isabet etti. Polis memurları, telsizle durumu bildirerek takviye ekip talep etti. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Yunus timleri, özel harekat, TEM ve çok sayıda devriye ekibi, kaçış alanlarını kontrol altına aldı. Ara sokaklarda yapılan çalışmalarda şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte Yunus timleri tarafından yakalandı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemelerde B.Ö.'ün arkadaşı Ş.D.'nin (15) de suça iştirak ettiğini belirledi. Şüpheli B.Ö.'nün ifadesinde "Çay ocağı işletenlerle husumetliydim, polisleri fark etmedim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

