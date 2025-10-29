Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gebze'de yerler bir olan 6 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı!

Gebze'de yerler bir olan 6 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gebze, Bina Çökmesi, Enkaz, Arama Kurtarma, Eczane, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gebze'de bu sabah 6 katlı bina bir anda çöktü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geldi. Ekiplerin enkaz bölgesinde çalışmaları sürerken binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Gebze'de yerler bir olan 6 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı! - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bir haber kanalına telefonla bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın 5 katlı olduğunu, alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi. Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."

Gebze'de yerler bir olan 6 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı! - 2. Resim

METRO ÇALIŞMASI MI ETKİLEDİ?

Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, çöken binanın eski fotoğrafı da ortaya çıktı. Binanın alt katında "Eczane Nehir"in faaliyet gösterdiği görüldü.

Gebze'de yerler bir olan 6 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı! - 3. Resim

Binanın yıkılmadan önceki hali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın'da hasat başladı! 1 milyon 750 bin ton üretilecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz bölgesinde - 3. SayfaGebze'de 6 katlı bina çöktü!İstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var - 3. Sayfaİstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı varIğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldü - 3. SayfaIğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldüSınır kapısında acı son: Emekli polis tırında ölü bulundu - 3. SayfaSınır kapısında acı son: Emekli polis tırında ölü bulunduAnkara'da esen rüzgar ölüm getirdi! Konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti - 3. SayfaAnkara'da esen rüzgar ölüm getirdi!Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı - 3. SayfaEmekli polis olan taksi şoförünü darp etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...