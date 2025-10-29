Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dolar güne nasıl başladı? İşte kurda son durum

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurda son durum

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dolar güne nasıl başladı? İşte kurda son durum
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,96 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 48,83'ten, sterlin ise 55,56 liradan alıcı buluyor. 

 

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,95'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 41,96 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR? 

Aynı dakikalarda euro/TL 48,83'ten sterlin/TL ise 55,56 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 98,9'da seyrediyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA 

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı ekonomik verilere erişimin kısıtlandığını ve bu durumun Fed'in atacağı adımlara yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdığını kaydetti.

Bu sebeple gelecek dönem beklentilerine ilişkin Fed Başkanı Powell'ın yönlendirmelerinin bir kat daha önemli hale geldiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

