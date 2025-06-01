Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 6 Haziran’da köprü ve yollar bedava!

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Bayramda yola çıkacak olan sürücüler köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Bayramda seyahat edecek olanlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların ücretsiz olma durumunu araştırmaya başladı. Bayram tatilinde KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda araçlarıyla yola çıkacak olanlar köprülerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı’nda15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

BAYRAMDA OTOYOLLAR BEDAVA MI?

Her yıl bayramlarda KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 00.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar bedava olacak.

ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Arife günü köprü ve otoyolların tamamı ücretli olurken 6 Haziran saat 00.00’dan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

KURBAN BAYRAMINDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Kurban Bayramında Kara Yolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren tüm köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 6 Haziran gece yarısından itibaren başlayacak olan uygulama Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edecek.

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLAN YOLLAR

Bayramda yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından muaf tutuluyor. Bayramda ücretli olacak köprü ve otoyollar şu şekildedir:

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil),

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil),

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü