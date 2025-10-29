29 Ekim Bursa'da toplu taşıma ücretsiz mi? BURULAŞ açıkladı!

29 EKİM BURSA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşımayı bugün ücretsiz hale getirdi. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü boyunca BursaRay, tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım günün ilk seferinden gece 23.59’a kadar devam edecek. Vatandaşlar, toplu taşımadan BursaKartlarını kullanarak ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

BURULAŞ tarafından yapılan duyuruda Cumhuriyet Bayramı’nın anlamına yakışır biçimde vatandaşların kutlamalara rahatça ulaşabilmesi için ulaşımın ücretsiz hale getirildiği belirtildi.

