29 Ekim Bursa'da toplu taşıma ücretsiz mi? BURULAŞ açıkladı!

29 Ekim Bursa'da toplu taşıma ücretsiz mi? BURULAŞ açıkladı!

- Güncelleme:
Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları tüm yurtta coşkuyla devam ederken, Bursa’da yaşayan vatandaşlar 29 Ekim Bursa'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu da gündeme taşıdı. Merakla beklenen ulaşım ücretlerine dair açıklama BURULAŞ'tan geldi.

29 EKİM BURSA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşımayı bugün ücretsiz hale getirdi. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü boyunca BursaRay, tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım günün ilk seferinden gece 23.59’a kadar devam edecek. Vatandaşlar, toplu taşımadan BursaKartlarını kullanarak ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

BURULAŞ tarafından yapılan duyuruda Cumhuriyet Bayramı’nın anlamına yakışır biçimde vatandaşların kutlamalara rahatça ulaşabilmesi için ulaşımın ücretsiz hale getirildiği belirtildi.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ BURSA?

Bugün Bursa’da toplu ulaşım ücretsiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarında hiçbir ücret alınmayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünde vatandaşların kutlamalara katılımını desteklemek için ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

