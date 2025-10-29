Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferlerle dolu Türk tarihinin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; ülke sınırları içindeki 86 milyon vatandaşın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

"Aynı şekilde, medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz; müşterek bir mazi ve kültür mirasını tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, bugün, Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümünün milletçe iftiharla idrak edildiğini aktardı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ İLELEBET PAYİDAR KILMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'yi sevk ve idare ederek Cumhuriyet'e giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını, bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum. Tüm dünyanın bildiği şu hakikati bugün bir kez daha ilan etmek isterim; biz hem güçlü bir millet hem de köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor. 'Ebet-müddet' ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, milli kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti ise tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"EZBER BOZAN ATILIMLAR İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarıldığına, afetzedelerin hızla güvenli yuvalarına kavuşturulduğuna işaret eden Erdoğan, yıl sonuna kadar, söz verilen şekilde, 453 bin konutun anahtar tesliminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

"OYUNLARI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aynı zamanda 86 milyon vatandaşın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı Terörsüz Türkiye menziline doğru da emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: