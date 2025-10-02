Avrupa Berke Özer'i konuşuyor: Aynı anda 3 penaltı kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maç haftasında İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lille'in karşılaştığı mücadelede eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

GECEYE BERKE İMZASI

Roma'daki zorlu müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille'de maça damgasını vuran isim milli file bekçimiz Berke Özer oldu. Maçın 6. dakikasında Hakon Haraldsson'un golüyle öne geçen Lille, sahadan da tek gollü galibiyetle ayrıldı.

PENALTI ATIŞI ÜÇ KEZ TEKRARLANDI

Karşılaşmanın 85. dakikasında Roma'nın kazandığı penaltı vuruşu esnasında yaşananlar ise geceye damga vurdu.

Artem Dovbyk'in ilk penaltı vuruşunu Berke Özer çıkardı ancak hakem Erik Lambrechts, çizgi ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Artem Dovbyk bir kez daha penaltıda Berke Özer'i geçemedi fakat yine çizgi ihlali nedeniyle penaltının tekrarına karar verildi.

BERKE BİR KEZ DAHA KURTARDI

Bu kez Roma'da Matias Soule topun başına geçti ancak Berke Özer üçüncü kez penaltıyı kurtardı ve Lille'e galibiyeti getiren isim oldu.

LILLE 3 PUANLA DÖNDÜ

Berke Özer'in damga vurduğu maçı kazanan Lille, puanını 6'ya yükseltti. İtalyan ekibi Roma ise 3 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Roma, Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Lille, PAOK'u konuk edecek.