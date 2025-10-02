Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.Ü. (21) isimli şahsı takibe aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından M.Ü., ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.Ü. çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza

Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.