Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı
Cumhurbaşkanı, Hakaret, Tutuklama, Sosyal Medya, Antalya, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan 21 yaşındaki M.Ü. tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.Ü. (21) isimli şahsı takibe aldı.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı - 1. Resim

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Teknik ve fiziki takibin ardından M.Ü., ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.Ü. çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza

Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

