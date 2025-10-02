Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da resmi törenle karşılandı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da resmi törenle karşılandı. Bakan Güler, Ulan Batur'a gelişinde törenle karşılandı.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, resmi temaslarda bulunmak ve Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış töreni için Moğolistan'a gitti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş