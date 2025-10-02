Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da resmi törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da resmi törenle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan&#039;da resmi törenle karşılandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da resmi törenle karşılandı. Bakan Güler, Ulan Batur'a gelişinde törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, resmi temaslarda bulunmak ve Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış töreni için Moğolistan'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da resmi törenle karşılandı - 1. Resim

Bakan Güler, Ulan Batur'a gelişinde törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da resmi törenle karşılandı - 2. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni "transferini" açıkladı: Takıma bugün geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri'nden, İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu ile ilgili açıklama: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor - Gündemİsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ne durumda?CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu: Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyım atandı - GündemAziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyım!Tahliye olan Güranlar Narin'in mezarını ziyaret etti - GündemGüranlar, Narin'in mezarında toplandıAK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan kaza geçirdi! 1 kişi hayatını kaybetti - GündemMilletvekili Ayşen Gürcan kaza geçirdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs'ün fethi' mesajı  - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs'ün fethi' mesajı Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı - GündemCumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...