Trump yönetiminden 7 milyar dolarlık enerji kesintisi: Projeler iptal!

ABD’de Trump yönetimi, hükümetin kısmi kapanmasının ardından enerji projeleri için ayrılan milyarlarca dolarlık fonu iptal etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda, Kaliforniya’daki elektrik iletim hatlarını iyileştirmeyi hedefleyen ve federal hükümetten 600 milyon dolar hibe alan proje de fon kesintisine uğrayacak.

TRUMP YÖNETİMİ, MİLYAR DOLARLIK ENERJİ FONLARINI KESİYOR

Proje, 100 mil uzunluğundaki hatların modernizasyonunu ve temiz enerjiye daha hızlı erişimi amaçlıyordu.

Enerji Bakanlığı, toplam 223 projeye verilen mali destekleri sonlandırmayı planladığını ve bunun yaklaşık 7,6 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıkladı. Kesintiler arasında Kaliforniya ve Kuzeybatı Pasifik’teki hidrojen merkezleri ile karbon yakalama ve iklim dostu çimento projeleri de bulunuyor.

ABC News'den edinilen bilgilere göre, Edison International hisseleri haberin ardından yüzde 5’e varan değer kaybetti.

Trump yönetimi, Biden döneminde hibe alan projelerin mali açıdan sağlam olup olmadığını ve kendi politikalarıyla uyumlu olup olmadığını inceleyerek kesintiye gitme kararı aldı.

Fon iptallerine 30 gün içinde itiraz edilebiliyor ve bazı projeler bu süreci başlatmış durumda. Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, kesintilerin çoğunlukla Demokrat eğilimli eyaletlerdeki projeleri kapsadığını belirtti.