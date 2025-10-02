Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump yönetiminden 7 milyar dolarlık enerji kesintisi: Projeler iptal!

Trump yönetiminden 7 milyar dolarlık enerji kesintisi: Projeler iptal!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump yönetiminden 7 milyar dolarlık enerji kesintisi: Projeler iptal!
ABD, Trump, Enerji, Demokratlar, Biden, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’de Trump yönetimi, hükümetin kısmi kapanmasının ardından enerji projelerine ayrılan milyarlarca dolarlık fonu iptal etmeyi planlıyor. Enerji Bakanlığı, toplam 223 projeye verilen mali destekleri sonlandırmayı planladığını ve bunun yaklaşık 7,6 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıkladı.

ABD’de Trump yönetimi, hükümetin kısmi kapanmasının ardından enerji projeleri için ayrılan milyarlarca dolarlık fonu iptal etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda, Kaliforniya’daki elektrik iletim hatlarını iyileştirmeyi hedefleyen ve federal hükümetten 600 milyon dolar hibe alan proje de fon kesintisine uğrayacak.

Trump yönetiminden 7 milyar dolarlık enerji kesintisi: Projeler iptal! - 1. Resim

TRUMP YÖNETİMİ, MİLYAR DOLARLIK ENERJİ FONLARINI KESİYOR

Proje, 100 mil uzunluğundaki hatların modernizasyonunu ve temiz enerjiye daha hızlı erişimi amaçlıyordu.

Enerji Bakanlığı, toplam 223 projeye verilen mali destekleri sonlandırmayı planladığını ve bunun yaklaşık 7,6 milyar dolar tasarruf sağlayacağını açıkladı. Kesintiler arasında Kaliforniya ve Kuzeybatı Pasifik’teki hidrojen merkezleri ile karbon yakalama ve iklim dostu çimento projeleri de bulunuyor.

Trump yönetiminden 7 milyar dolarlık enerji kesintisi: Projeler iptal! - 2. Resim

ABC News'den edinilen bilgilere göre, Edison International hisseleri haberin ardından yüzde 5’e varan değer kaybetti.

Trump yönetimi, Biden döneminde hibe alan projelerin mali açıdan sağlam olup olmadığını ve kendi politikalarıyla uyumlu olup olmadığını inceleyerek kesintiye gitme kararı aldı.

Fon iptallerine 30 gün içinde itiraz edilebiliyor ve bazı projeler bu süreci başlatmış durumda. Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, kesintilerin çoğunlukla Demokrat eğilimli eyaletlerdeki projeleri kapsadığını belirtti.

Kaynak: Dış Haberler

Dışişleri'nden, İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu ile ilgili açıklama: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyorNihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni "transferini" açıkladı: Takıma bugün geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyaz Saray'da gözler Hamas'ın kararında: Trump süre tanıdı mı? - DünyaBeyaz Saray'da gözler Hamas'ın kararındaFas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti - DünyaFas'ta iç savaş görüntüleri!Küresel Sumud Filosu'na uluslararası destek! Avrupa'da binlerce kişi sokaklara döküldü - DünyaAvrupa'da binlerce kişi sokaklara döküldü!170 uzmandan Almanya'ya 'İsrail' uyarısı! Tarihi bildirgeye imza attılar - Dünya170 uzmandan Almanya'ya 'İsrail' uyarısıMısır'dan Trump'ın Gazze barış planı hakkında açıklama: Hamas'ı ikna etmeye çalışıyoruz - DünyaMısır'dan 'Gazze barış planı' açıklamasıMars’a yaklaşan '3I/Atlas' bilim insanlarında merak uyandırdı: Dünya için tehlikeli mi? - DünyaMars’a yaklaşan '3I/Atlas' bilim insanlarında merak uyandırdı: Dünya için tehlikeli mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...