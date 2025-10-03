Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marinette gemisindeki Türkler kim? Alıkonulan aktivistlerin isim listesi!

Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye yardım götürme misyonunda tek kalan gemi Marinette’e yapılan baskında, bağlantı 10.30 itibarıyla kesildi. İsrail donanmasının saldırı görüntüleri kameralara yansırken Marinette gemisindeki Türk aktivistlerin kimliği ve isim listesi araştırılıyor.

İsrail’in abluka kırma girişiminde bulunan filoya düzenlediği saldırılar kapsamında Marinette adlı tekne de hedef alındı. Gemiyle iletişim kesilirken, Türk aktivistlerin kimlikleri gündeme geldi. 'Marinette gemisindeki Türkler ve alıkonulan aktivistlerin isim listesi' merak edildi. 

MARİNETTE GEMİSİNDEKİ TÜRKLER KİM?

Gemiyle yapılan resmi duyurulara ve aktivist açıklamalarına göre, Marinette gemisinde 4 Türk aktivist bulunuyordu. Bunlardan üçünün kimliği biliniyor: Sinan Akılotu, Emine Güneş ve Ömer Faruk Narlı. Ayrıca Türkiye Delegasyonu’nun açıklamalarına göre şimdiye kadar 48 Türk aktivist alıkonulduğu bildirildi. 

Marinette gemisindeki Türkler kim? Alıkonulan aktivistlerin isim listesi! - 1. Resim

Marinette dışındaki gemilerde alıkonulanların isim listeleri medyada yayımlanmış olsa da Marinette’deki diğer aktivistlerin tam kimlikleri kamuoyuna henüz net şekilde açıklanmadı. Kimlikleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

Marinette gemisindeki Türkler kim? Alıkonulan aktivistlerin isim listesi! - 2. Resim

SON DURUM NE?

Marinette gemisi ile Türkiye saatiyle 10.30 itibarıyla bağlantı kesildi ve İsrail donanmasının baskın yaptığı bildirildi. Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, daha önce yapılan bir baskın hakkında manevralarla kurtulmaya çalıştıklarını, ardından yola devam ettiklerini açıklamıştı. 

