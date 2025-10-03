Marinette gemisindeki Türkler kim? Alıkonulan aktivistlerin isim listesi!

İsrail’in abluka kırma girişiminde bulunan filoya düzenlediği saldırılar kapsamında Marinette adlı tekne de hedef alındı. Gemiyle iletişim kesilirken, Türk aktivistlerin kimlikleri gündeme geldi. 'Marinette gemisindeki Türkler ve alıkonulan aktivistlerin isim listesi' merak edildi.

MARİNETTE GEMİSİNDEKİ TÜRKLER KİM?

Gemiyle yapılan resmi duyurulara ve aktivist açıklamalarına göre, Marinette gemisinde 4 Türk aktivist bulunuyordu. Bunlardan üçünün kimliği biliniyor: Sinan Akılotu, Emine Güneş ve Ömer Faruk Narlı. Ayrıca Türkiye Delegasyonu’nun açıklamalarına göre şimdiye kadar 48 Türk aktivist alıkonulduğu bildirildi.

Marinette dışındaki gemilerde alıkonulanların isim listeleri medyada yayımlanmış olsa da Marinette’deki diğer aktivistlerin tam kimlikleri kamuoyuna henüz net şekilde açıklanmadı. Kimlikleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SON DURUM NE?

Marinette gemisi ile Türkiye saatiyle 10.30 itibarıyla bağlantı kesildi ve İsrail donanmasının baskın yaptığı bildirildi. Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, daha önce yapılan bir baskın hakkında manevralarla kurtulmaya çalıştıklarını, ardından yola devam ettiklerini açıklamıştı.