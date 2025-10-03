Marinette gemisi Gazze'ye ulaştı mı, son durum ne?

44 gemilik Küresel Sumud Filosu, 46 ülkeden 497 aktivistle yola çıkmıştı ancak geriye yalnızca bir gemi kaldı. Bu süreçte motor arızası nedeniyle filoda geride kalan Marinette gemisi, kararlılıkla Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

MARİNNETTE GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonmayan tek gemi Marinette, Gazze ablukasını kırmaya yönelik hedefine doğru ilerliyor. 2 Ekim 2025'te İsrail donanmasının diğer gemilere müdahale ettiği sırada motor arızası nedeniyle filonun gerisinde kalan Marinette, hala Gazze sularına doğru seyir halinde.

Gemi şu anda daha önceki gemilere müdahale edilen mevkide bulunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın "provokasyon teknesi" olarak nitelendiriyor.

Filo organizatörleri, geminin Polonya bayrağı altında 6 yolcuyla ilerlediğini ve iletişimlerinin kesilmediğini doğruladı ancak İsrail'in muhtemel bir müdahalesi yeni bir gerilime yola açabilir.

MARİNETTE GEMİSİ'NDE KİMLER VAR?

Gemide 3'ü Türk olmak üzere 6 aktivist bulunuyor. Türk aktivistler ikisinin Emine Güneş, Ömer Faruk Narlı olduğu öğrenildi

MARİNETTE GEMİSİ SON DURUM NE?

Marinette gemisi, Küresel Sumud Filosu'nun diğer unsurları ele geçirildikten sonra, hala bir şekilde Gazze'ye doğru ilerliyor. Ancak İsrail'in müdahale alanına yaklaştıkları için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Müdahalenin an meselesi olduğu düşünülse de Marinette'nin kararlılıkla yoluna devam edeceği vurgulandı.

Marinette aralarında 3 Türk aktivistinde bulunduğu 6 yolcunun sağlığı iyi olduğu bildirildi.

MARİNETTE GEMİSİNDEKİ EMİNE GÜNEŞ KİMDİR?

Emine Güneş, denizcilik alanındaki akademik birikimiyle tanınan bir Türk aktivist ve öğretim elemanıdır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında Ph.D. eğitimine devam eden Güneş, araştırma alanlarında gemilerde enerji verimliliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliğinde enerji politikaları ve gemi geri dönüşümü gibi konulara odaklanıyor.