Adliyenin önü savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı kavgada 30 yaralı var

Adliyenin önü savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı kavgada 30 yaralı var

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da köyde başlayan ve adliye önünde devam eden iki grup arasındaki şiddetli kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Yaralı sayısı 30'u bulurken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adıyaman merkez Gümüşkaya köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda jandarma asayiş timi, komando timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga eden şahıslara jandarma ekiplerince müdahale edilirken; olayda taş, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan 15 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yaralılardan bazıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adliyenin önü savaş alanına döndü! Taşlı, sopalı kavgada 30 yaralı var - 1. Resim

KAVGA ADLİYE ÖNÜNDE DEVAM ETTİ

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Adliyesi'ne getirilen şahıslar burada da birbirine girdi. Adliye önünde iki grup arasında çıkan sopalı taşlı kavgada 15 kişi daha yaralandı.

Polis ekipleri birbirine sopa ve taşlarla saldıran şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken, iki grup arasındaki kavgada toplam 30 kişi yaralandı.

