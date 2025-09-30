Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'da yolcu otobüsü, otomobili biçti! 4 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da yolcu otobüsü, otomobili biçti! 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'da feci bir kaza meydana geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi canından oldu. Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

