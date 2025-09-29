Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da otomobil tankere çarptı! Feci kazada can kaybı ve yaralılar var

Ankara Kahramankazan’da kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki tankere çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Kahramankazan ilçesinde İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oto lastik tamircisinde lastiklerini yaptıran park halindeki tankere çarptı.

Ankara'da otomobil tankere çarptı! Feci kazada can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

ANKARA'DA FECİ OLAY

Kazada otomobilde bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) hayatını kaybederken, B.E. (16) ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesine, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

