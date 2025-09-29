Mersin'de yeni nişanlıları ölüm ayırdı: Önce elektrik çarptı, sonra trafik kazası geçirdiler!

Olay, Dağlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Günar, bahçedeki ceviz ağaçlarından ceviz düşürmeye çalışırken metal bir çubuğun elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Günar’ı hastaneye götürmek için nişanlısı İkbal Yıldırım, 33 E 9960 plakalı otomobile bindi.

Yıldırım, Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi’nde önünde seyreden Burak H.’nin kullandığı 33 AUU 204 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sulama kanalına, motosiklet ise bahçeye devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil ve motosikletten yaralı olarak çıkarılan üç kişiyi Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Yusuf Günar hayatını kaybetti. Kazada yaralanan nişanlı İkbal Yıldırım ve motosiklet sürücüsü Burak H.’nin tedavileri sürüyor.

Çiftin 14 Eylül’de nişanlandığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.