İstanbul barajlarında tehlike çanları! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yaz mevsimi sona erdi, sonbahar serin ve yağışlı hava ile başladı. Kurak geçen aylar İstanbul barajlarını susuzluk tehlikesi ile baş başa bırakırken, son açıklanan doluluk oranları ise alarm veriyor.

ORAN YÜZDE 27'LERE İNDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre; kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27.81'e kadar düştü.

Doluluk oranının yüzde 15,96'ya kadar düştüğü Alibey Barajı'nın havadan çekilen görüntüleri ise yaşanan çekilmeyi gözler önüne serdi. O görüntüler, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıdı.

EN DOLU BARAJ YÜZDE 50'DE

Öte yandan, en dolu baraj yüzde 50,21 ile Elmalı Barajı olurken, en az doluluk oranına sahip yüzde 1,76 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde: