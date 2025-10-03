Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul barajlarında tehlike çanları! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul barajlarında tehlike çanları! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı

- Güncelleme:
İstanbul barajlarında tehlike çanları! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı
Meteoroloji'nin sağanak uyarısı yaptığı megakentte barajlardaki kuraklık tehlikesi göze çarpıyor. Doluluk oranı yüzde 27'lere kadar düşerken, Alibey Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yaz mevsimi sona erdi, sonbahar serin ve yağışlı hava ile başladı. Kurak geçen aylar İstanbul barajlarını susuzluk tehlikesi ile baş başa bırakırken, son açıklanan doluluk oranları ise alarm veriyor.

İstanbul barajlarında tehlike çanları! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı - 1. Resim

ORAN YÜZDE 27'LERE İNDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre; kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27.81'e kadar düştü.

Doluluk oranının yüzde 15,96'ya kadar düştüğü Alibey Barajı'nın havadan çekilen görüntüleri ise yaşanan çekilmeyi gözler önüne serdi. O görüntüler, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıdı.

İstanbul barajlarında tehlike çanları! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı - 2. Resim

EN DOLU BARAJ YÜZDE 50'DE

Öte yandan, en dolu baraj yüzde 50,21 ile Elmalı Barajı olurken, en az doluluk oranına sahip yüzde 1,76 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

  • Ömerli: Yüzde 18,53
  • Darlık: Yüzde 42,40
  • Elmalı: Yüzde 50,21
  • Terkos: Yüzde 34,18
  • Alibey: Yüzde 15,96
  • Büyükçekmece: Yüzde 32,02
  • Sazlıdere: Yüzde 30,16
  • Istrancalar: Yüzde 21,73
  • Kazandere: Yüzde 1,76
  • Pabuçdere: Yüzde 14,87.
