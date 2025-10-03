Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mahkemeden CHP kararı: Gürsel Tekin kayyım olarak kalacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine hükmetti. Mahkeme, reddi hâkim talebini reddederken, CHP'nin karara yaptığı itirazın İstinaf’taki süreci beklenmeye alındı. Duruşma 21 Kasım'a ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

Geçici kayyım heyeti atayan mahkemenin kararına itiraz edilmiş, Gürsel Tekin'le birlikte oluşturulan geçici kayyım heyetinin 26 Eylül'de görülen duruşmada görevine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç davanın kabul edilmesini talep ederken, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve İsmail Emre Telci davanın reddedilmesini talep etti.

DURUŞMA 21 KASIM'A ERTELENDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; duruşma 21 Kasım'a ertelendi.

GÜRSEL TEKİN'İN KAYYIMLIĞI DEVAM EDECEK

Buna göre İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Gürsel Tekin’in kayyımlığı devam edecek.

Mahkeme reddi hakim talebini de reddederken; Gürsel Tekin'in kayyım olarak devam etmesi yönündeki eski kararda CHP'nin yaptığı itirazın İstinaf'taki sürecinin beklenmesine karar verildi.

