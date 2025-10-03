Fatih Altaylı ilk defa hakim karşısına çıkacak
"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk defa hakim karşısına çıkacak.
63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılaması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi’ndeki 2 No’lu duruşma salonunda yapılacak.
Altaylı, 20 Haziran’da YouTube kanalında yayımlanan Fatih Altaylı Yorumluyor programındaki sözleri nedeniyle aynı gün gözaltına alınmıştı.
5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.
