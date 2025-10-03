Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Altaylı ilk defa hakim karşısına çıkacak

Fatih Altaylı ilk defa hakim karşısına çıkacak

- Güncelleme:
"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk defa hakim karşısına çıkacak.

63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılaması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi’ndeki 2 No’lu duruşma salonunda yapılacak.

Altaylı, 20 Haziran’da YouTube kanalında yayımlanan Fatih Altaylı Yorumluyor programındaki sözleri nedeniyle aynı gün gözaltına alınmıştı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

