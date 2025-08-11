Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı. Altaylı'nın bu dosya kapsamında da 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Daha sonra Altaylı'nın YouTube kanalı için erişim engeli getirilmişti. Son olarak Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi. Altaylı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 207. Maddesi gereğince, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

