Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Servis şoförünün “Nefesini keserim” tehdidi kamerada! Emniyet harekete geçti

Servis şoförünün “Nefesini keserim” tehdidi kamerada! Emniyet harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gebze'de trafikte tartıştığı bir sürücünün önünü kesip " Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit eden servis şoförü tespit edildi. Hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca trafik ihlali nedeniyle para cezası uygulandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüsünü tehdit ettiğine dair görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlatıldı. 

TRAFİKTE TEHDİDE ADLİ İŞLEM

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilen şoför hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül'de olaya karışan servis şöförü tespit edilerek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca trafik yönünden kusurlu eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır."

Servis şoförünün “Nefesini keserim” tehdidi kamerada! Emniyet harekete geçti - 1. Resim

“NEFESİNİ KESERİM” DEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, servis şoförünün aracın önünü kestikten sonra, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehditler savurduğu duyuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ Valiliği'nden Özgür Özel'in açtığı okulla ilgili duyuru: Binalar eğitim öğretime açık değilRapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödeneği merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşini ve oğlunu öldürüp gömen Cengiz Bedir'in cezası belli oldu - 3. SayfaEşini ve oğlunu öldürüp gömen Cengiz Bedir'in cezası belli olduYaşlı adamı öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli oldu - 3. SayfaÖldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli olduYanına oturduğu hasmına kurşun yağdırmıştı! İyi hal indirimi aldı - 3. SayfaHaksız tahrik ve iyi hal indirimi aldıGülden Coni cinayetinde karar! Acılı aile 20 yıl cezaya isyan etti - 3. SayfaGülden Coni cinayetinde karar çıktıTanık olarak ifade verecekti! Adliye önünde kurşunlanarak öldürüldü - 3. SayfaTanık olacaktı, kurşun yağmuruna tutulduAleyna Çakır davasında sarsıcı tanık ifadeleri! "Defalarca dayak yedi, tehdit edildi" - 3. SayfaAleyna Çakır davasında sarsıcı tanık ifadeleri!
Sonraki Haber Yükleniyor...