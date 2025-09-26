Servis şoförünün “Nefesini keserim” tehdidi kamerada! Emniyet harekete geçti

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüsünü tehdit ettiğine dair görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

TRAFİKTE TEHDİDE ADLİ İŞLEM

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilen şoför hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül'de olaya karışan servis şöförü tespit edilerek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca trafik yönünden kusurlu eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır."

“NEFESİNİ KESERİM” DEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, servis şoförünün aracın önünü kestikten sonra, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehditler savurduğu duyuluyor.