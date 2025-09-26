Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman basınında yer alan haberlerde, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'ın, bugün düzenlediği şirket içi bir toplantıda, idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılması gerektiğini duyurduğu belirtildi.

3 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

Şirketin maliyet düşüme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor. Bu da 3 bin çalışanın işsiz kalması anlamına geliyor.

29 EYLÜL'DE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.

Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.