Yangın riski var! BMW, 196 bin aracını geri çağırdı

Alman otomobil devi BMW, ABD'de 196 bin aracını "yangın riski" nedeniyle geri çağırdı. Geri çağrılan araçların motor marş rölesinin aşırı ısınma nedeniyle kısa devre yapabileceği belirtildi. İşte detaylar...

BMW'den dikkat çeken bir hamle geldi. Alman otomobil devi,  Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) binlerce aracını geri çağırdı. 196 bin aracı kapsayan geri çağırmanın nedeninin "yangın riski" olduğu belirtildi. 

KISA DEVRE YANGINA NEDEN OLABİLİR 

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırılan araçların motor marş motoru rölesinin korozyona uğrayabileceğini ve bunun aşırı ısınma ve kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceğini duyurdu.

BMW MOTOR MARŞINI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Geri çağırma 2022 BMW 230i araçları dahil olmak üzere birçok modeli etkiliyor.

Alman otomobil devi BMW, servise çağırdığı ve yangın riski bulunan araçların tamirini ücretsiz gerçekleştirecek. Araçların motor marşı değiştirilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

