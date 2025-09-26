Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya'da korkunç olay! Kızının cesedini 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı

Japonya'da korkunç olay! Kızının cesedini 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da korkunç olay! Kızının cesedini 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da korkunç bir olay yaşandı. 75 yaşındaki kadın, 20 yıl boyunca kızının cesedini derin dondurucuda sakladı. Olayın açığa çıkması sonrası soruşturma başlatılırken, yaşlı kadın tutuklandı.

Japonya'dan gelen haber kan dondurdu. 75 yaşındaki bir kadının, kızının cesedini 20 yıl boyunca evinde dondurucunun içinde sakladığı ortaya çıktı. 

SUÇUNU İTİRAF ETTİ 

Yerel basında yer alan haberlere göre olay İbaraki eyaletindeki Ami kasabasında meydana geldi. Salı günü bir yakınıyla birlikte polise giden Keiko Mori isimli kadın, ölen kızının cesedini 20 yıldır dondurucuda sakladığını itiraf etti.

Kızının adının Makiko olduğunu ve 1975 yılında doğduğunu söyleyen Mori, "20 yıl önce öldü ve cesedin kokusu tüm evi sardı. Bu yüzden bir dondurucu aldım ve cesedi oraya koydum" dedi.

Japonya'da korkunç olay! Kızının cesedini 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı - 1. Resim

YAŞLI KADIN TUTUKLANDI 

İtiraf üzerine Mori ile birlikte eve giden polis, yetişkin bir kadın cesedinin yüzü aşağıya bakacak şekilde ve diz çökmüş halde dondurucuda bulunduğunu açıkladı. Gelişmenin üzerine Mori tutuklanırken, cesedin büyük oranda çürüdüğü ve kesin ölüm nedenini belirlemek üzere otopsi yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cinayeti Instagram'da yayınladılar! Arjantin'de üç genç kadın vahşice öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cinayeti Instagram'da yayınladılar! Arjantin'de üç genç kadın vahşice öldürüldü - DünyaArjantin'de kaçırılan üç kadın işkenceyle öldürüldüABD Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, kabile ve köyler var - Dünya"Orta Doğu diye bir şey yok"İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair Gazze’yi mi yönetecek? - Dünyaİngiltere'nin eski Başbakanı Blair Gazze’yi mi yönetecek?Dünya basını Türkiye’yi konuşuyor: F-35 hamlesi her şeyi değiştirdi! - DünyaDünya basını Türkiye’yi konuşuyorTrump’tan Oval Ofis’te Erdoğan’a bomba itiraf: “Hepsini tanıyorum, üstelik… - DünyaTrump’tan Oval Ofis’te Erdoğan’a bomba itirafBoykotun faturası Starbucks'a ağır oldu: Yüzlerce mağazasını kapatıp, işçi çıkaracak - DünyaBoykotun faturası Starbucks'a ağır oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...