Danıştay'dan 'Kartalkaya' kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personellerine soruşturma izni

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.

Soruşturma izni verilen isimler Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz oldu.

ALPARSLAN İÇİN İZİN VERİLMEDİ

Açıklanan karara göre; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve aynı bakanlıkta stajyer kontrolör olan Ezgi Dener ile Abdülkadir Eren hakkında ise soruşturma izni verilmedi.