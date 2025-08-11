Cezaevi otobüsünde dile gelmiş! "Onu yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik"
İBB'ye rüşvet soruşturmasında tutuklanan Murat Ongun'la ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Soruşturmada itirafçı olan reklamcı Murat Kapki'nin, otobüsle cezaevine sevk edildikleri sırada Ongun'un araçtakilere "Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de kaçsaydık, aptal mıyız?" dediği iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hareketli günler yaşanıyor.
ART ARDA İTİRAFÇI OLUYORLAR
Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongun'la birlikte çok sayıda isim tutuklanırken, bazı isimlerse art arda itirafçı olarak dönen çarkı anlatıyor.
CEZAEVİ OTOBÜSÜNDE KENDİNİ ELE VERMİŞ
Son olarak Sabah'ın haberine göre itirafçı olan tutuklu reklamcı Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi. Kapki, 19 Mart günü tutuklanıp otobüsle cezaevine sevk edildikleri sırada Murat Ongun'un, "Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de kaçsaydık, aptal mıyız?" dediğini öne sürdü.
