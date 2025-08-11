Cezaevi otobüsünde dile gelmiş! "Onu yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hareketli günler yaşanıyor.

ART ARDA İTİRAFÇI OLUYORLAR

Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongun'la birlikte çok sayıda isim tutuklanırken, bazı isimlerse art arda itirafçı olarak dönen çarkı anlatıyor.

CEZAEVİ OTOBÜSÜNDE KENDİNİ ELE VERMİŞ

Son olarak Sabah'ın haberine göre itirafçı olan tutuklu reklamcı Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi. Kapki, 19 Mart günü tutuklanıp otobüsle cezaevine sevk edildikleri sırada Murat Ongun'un, "Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de kaçsaydık, aptal mıyız?" dediğini öne sürdü.