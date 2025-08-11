Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Lezzeti de faydaları da anlatmakla bitmez! Beklenen hasat başladı, üretici umutsuz

Lezzeti de faydaları da anlatmakla bitmez! Beklenen hasat başladı, üretici umutsuz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Lezzeti de faydaları da anlatmakla bitmez! Beklenen hasat başladı, üretici umutsuz
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'ta yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen bal, hasat edilmeye başlandı. Üreticiler rekoltenin yüzde 100 düşmesini beklediklerini belirtirken; Bayburt balı, hem damak tadına hitap eden lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor.

Arıcılar, yıl boyunca bin bir emekle ürettikleri balın sağım işlemlerine, Ağustos ayında başlayıp Eylül’de sonlandırıyor. Bayburt’ta da, aşırı sıcaklık ve mevsim değişiklerinden dolayı son 3 yılda rekolte kovan başına 12 kilogramdan 5 kilograma kadar düştü.

YÜZDE 100'DEN FAZLA DÜŞŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bal üretimini olumsuz etkilediğini belirten arıcı Şakir Seven, iklim değişikliği ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle rekoltede yüzde 100’den fazla bir düşüş beklendiğini kaydetti.

Lezzeti de faydaları da anlatmakla bitmez! Beklenen hasat başladı, üretici umutsuz - 1. Resim

Son 3 yılda bal üretim rekoltesindeki düşüş sebebinin iklim değişikliği olduğunu ifade eden Seven, "Son 3 yılda çok ciddi manada rekolte düştüğü söz konusu. 2025 yılı içerisindeki hasatta kovan başına 5 kilogramda kalacağını öngörüyoruz. Kovan başı ortalama 12 kilogram bal elde edilirken artı ve eksi olarak tanımladığımızda bu yıl rekolte yüzde yüz düşüş olduğu söz konusu" dedi.

"DOĞA TEMASLI BİR SEKTÖR"

Aşırı sıcaklıkların rekoltede belirleyici rol aldığına dikkat çeken Seven, "Bizler maalesef 3 yıldır küresel ısınmanın en büyük sıkıntısını sektör olarak yaşamaktayız. Çünkü bu sektör doğa ile temaslı bir sektör. Doğanın yüzde 75 katkısı bulunmaktadır. Arıcının, üreticinin, yetiştiricinin bu sektöre katkısı ise yüzde 25’tir. Özellikle bu sene üretimdeki en önemli düşüş sebeplerinden bir tanesi çok ani gelişen çok yüksek sıcaklıklar oldu. Bu bizim sektörü de olumsuz etkiledi. Bizim sektörde aşırı sıcaklıklar, gece ile gündüz arasında aşırı derecede makasın açılması maalesef üretime de olumsuz olarak yansımaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

"Neden yetişmesin?" diyerek bu işe girdi! Şimdi 15 çalışanı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sındırgı'daki deprem sonrası İstanbul'da nöbet! "Oturduğumuz ev 40 yıllık" - YaşamSındırgı'daki deprem sonrası İstanbul'da nöbet!Herkeste görülen o sorun onu hastanelik etti! 10 yıllık tehlikeden, ameliyatsız kurtuldu - Yaşam10 yıllık tehlikeden, ameliyatsız kurtuldu!48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - YaşamKelimelere ihtiyaçları yok! Böyle anlaşıyorlarBitki dünyasının kanseri! Onun yüzünden 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü... 13 milyon TL'ye mal oldu - YaşamOna "kanser" diyorlar! 13 milyon TL'ye mal oldu'Yetişmez' diyenleri utandırdı! 1 günde 14 ton hasat, Kütahya'dan İstanbul ve Ankara'ya gönderiliyor - Yaşam'Yapamazsın' diyenler şimdi utanıyor!Evi terk eden yandı, Yargıtay tam kusurlu saydı! - YaşamKavga eden çiftler bu habere dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...