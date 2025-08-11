Altında yükseliş hız kesti! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Geçen hafta %1 prim yaparak 3.397 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. Küresel piyasalarda ilk işlemlerde ons fiyatı %0,60 düşüşle 3.377 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İçeride de spot piyasada 11 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.423 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.400 – 4.440 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.244 TL’den satılıyor.

3 İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTIYOR

ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, hafta sonu yaptığı açıklamada son gelen zayıf istihdam verilerine atıfta bulunarak “bu yıl üç faiz indiriminin uygun olabileceğini” söyledi. Bowman, FED’in geçen ay “faizleri sabit tutma” kararına muhalif oy kullanan iki üyeden biriydi.

Çoğu FED yetkilisi, tarifelerin enflasyonu %2 hedefe indirme sürecini zorlayabileceğini göz önünde bulundurarak, faiz oranlarının düşürülmesi konusunda temkinli davranmıştı. Faiz kararını ardından gelen temmuz ayı istihdam verileri ise son 3 ayda keskin bir düşüşe işaret etmişti. FED'in bu yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında üç faiz toplantısı bulunuyor.

JP MORGAN'DAN FED TAHMİNİ

Bu arada ABD’li JP Morgan da ABD Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesini bekliyor. JP Morgan, daha önce ilk indirimin aralıkta gelebileceğini öngörmüştü. Zayıf istihdam verilerine işaret eden JP Morgan; ağustos ayı istihdam verilerinin önemli olduğunu, işsizlik oranının %4,4 veya daha yüksek rakama işaret etmesi halinde “üç çeyrek puanlık” indirimin söz konusu olabileceğini aktarıyor.

CME FedWatch anketine göre bu hafta başı itibarıyla eylül ayında faiz indirimi olasılığını %88,4 olarak fiyatlıyor.

DİKKATLER ABD TÜFE VERİSİNDE

FED beklentileri altın fiyatlarını desteklemesine rağmen, altın fiyatlarında dikkatler ABD enflasyon rakamlarına çevrildi.

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD'de yüksek tarifelerin etkisiyle enflasyonun artabileceğini aktararak, bu hafta salı günü açıklanacak temmuz manşet TÜFE’nin %2,9’a ve çekirdek TÜFE’nin de %3’e yükselmesinin beklendiğini aktardı. Eryılmaz, “Tarifelerin asıl etkilediği çekirdek mal enflasyonunda da artış beklentisi var. Beklentilerin çok üzerinde veya çok altında veriler piyasada volatiliteye sebep olabilir” uyarısında bulundu.

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu arada geçen hafta “ABD'nin, İsviçre'den ithal edilen altın külçelerine gümrük vergisi uygulayacağı” yönündeki haberlerin yalanlanması ve bu hafta gerçekleşmesi öngörülen Trump-Putin zirvesinin ABD ve Rusya arasında son dönemdeki gerilimi azaltabileceği yönündeki beklentiler, altın fiyatlarının, geçen hafta test ettiği 3.400 doların üzerinde “kalıcı olmamasını” beraberinde getirdi.

Analistler, ons için mevcut şartlarda cazip seviyenin 3.355 dolar olabileceğini, yukarıda ise 3.450 dolar kuvvetli direnç konumunu sürdürdüğünü aktarıyor.