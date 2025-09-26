Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Verim dibe vurdu! Ayçiçeğinde rekolte yerde: Dekarda 30 kilo biçtik

Verim dibe vurdu! Ayçiçeğinde rekolte yerde: Dekarda 30 kilo biçtik

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne’de ayçiçeği üreticisi kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle zor bir sezon geçiriyor. 2025 üretim sezonunda verim ortalamanın altında kalırken, bazı tarlalar hiç biçilemedi. Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Dekarda 20 kilograma kadar düşen verim var. Bu yıl da geçen yıl gibi sıkıntılı geçti” diyerek destek çağrısı yaptı.

Türkiye’nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de, kuraklık ve aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşandı.

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarında, olumsuz iklim şartları bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi.

Yağışların yetersiz olması ve sıcaklık stresi nedeniyle ayçiçeğinde verim ortalamaların altında kaldı.

KURAKLIK ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte son 2 senedir ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade etti.

Kentte tarımı en çok yapılan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Arabacı, "Buğday üretiminde genel olarak baktığımızda zarar etmedik. Ancak ayçiçeğinde 2024 ve 2025 yılları aynı geçti. Hiç biçilemeyen ayçiçeği tarlaları oldu" dedi.

Verim dibe vurdu! Ayçiçeğinde rekolte yerde: Dekarda 30 kilo biçtik - 1. Resim

TARLA VAR, VERİM YOK: ÜRETİM ALARM VERİYOR

Arabacı, 2025 ayçiçeği üretim sezonunun geçen yıla benzer şekilde sıkıntılı geçtiğini söyledi.

Verimin ortalamanın altında kaldığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Dekarda 20-30 kilogram ayçiçeği biçilen yerlerimiz var. Bazı bölgelerde 80-120 kilogram arasında değişen verim var. Alınan yağışa ve toprak yapısına göre farklılıklar yaşanabiliyor. Ancak Edirne ortalamasına baktığımızda dekarda 70-80 kilogramları pek geçemeyeceğiz gibi görünüyor."

Verim dibe vurdu! Ayçiçeğinde rekolte yerde: Dekarda 30 kilo biçtik - 2. Resim

Arabacı, sürdürülebilir üretimin sağlanması için kötü geçen dönemlerde desteklerin artması gerektiğini dile getirdi.

