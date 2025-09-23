Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladı

Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladı

- Güncelleme:
Van, Erciş, Coğrafi İşaret, Hasat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van’ın Erciş ilçesinde, coğrafi işaret tesciline sahip Erciş üzümünün hasat zamanı geldi. Son yıllarda verilen desteklerle ekim alanı genişleyen, ince kabuğu, kendine has aroması ve yaprak yapısıyla öne çıkan Erciş üzümünde üreticiler, bağ bozumuna başladı. Tescilli üründe verim tahmin edilenden de fazla...

Sabahın erken saatlerinde üretim yaptıkları bahçelere giren çiftçiler, üzümleri hasat etti. Çiftçiler, elde ettikleri üzümden yaptıkları pestil ve pekmezi satarak gelir elde ediyor.

3 BİN YILLIK LEZZET: ERÇİŞ ÜZÜMÜNDE BEREKETLİ HASAT

Çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Murat Karaloğlu, Erciş üzümünün 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin boz boğumuna başladığına belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizle görüşmemizde aldığımız geri dönüşlerde bu sene üzümdeki verimin çok yüksek olduğu yönünde. İnşallah bu seneki hasat hayırlısıyla verimli geçecek. Erciş üzümü geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaretini alarak bölgenin tescilli ürünü haline geldi. Bununla beraber Erciş üzümünü üzüm pekmezinden, üzüm sirkesine, birçok alanda kadın kooperatiflerimizle beraber kullanmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı."

Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladı - 1. Resim

“1.5 MİLYON ÇELİK DAĞITILDI, BU SENE İYİ VERİM ALDIK”

Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle son 3 yılda yaklaşık 1,5 milyon üzüm çeliği dağıtıldığını ifade eden Karaloğlu, 3 yıl önce toprakla buluşturulan çeliklerde hasada başlandığını dile getirdi.

Üreticilerden Ayşe Yılmaz ise bu seneki verimden memnun olduklarını anlatarak, "Kaymakamlığın verdiği çeliklerden üzüm ektik. Üzümlerimiz çok verimli oldu. Çok güzel oldu. Bu sene iyi bir verim aldık" dedi.

Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladı - 2. Resim

ERCİŞ ÜZÜMÜNE ÇELİK DESTEĞİ

Üzüm üreticisi ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özdek de "Erciş üzümünün tarihi 2800 yıllık Urartu medeniyetine dayanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Erciş üzümü coğrafi işaret tescili yapılarak literatüre kazandırıldı. Erciş üzümünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için Erciş Kaymakamlığının yürütmüş olduğu çalışmaya biz de aile olarak çelik desteğinde bulunduk" diye konuştu.

Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladı - 3. Resim

