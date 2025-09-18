Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Tokat'ta üzüm hasadı başladı! Verim bu yıl yüzde 80 düştü, tarla fiyatı bile cep yakıyor

Tokat'ta üzüm hasadı başladı! Verim bu yıl yüzde 80 düştü, tarla fiyatı bile cep yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Narince üzümünde hasat başladı. Ancak bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle verim yüzde 80 azaldı. Geçen yıl 13 bin 500 ton hasat yapan bölge insanı, bu yıl ise 2 bin 500-3 bin ton arası üzüm elde etmeyi bekliyor. Rekoltedeki düşüş üzüm fiyatlarını da etkiledi. Narince üzümünün bağ fiyatı 45-50 lira arasında. 

Türkiye'de yalnızca İzmir ve Tokat'ta yetişen Narince üzümünde hasat dönemi Erbaa ilçesinde başladı.

İlçede sabahın erken saatlerinde bağlara giren kadınlar, üzümleri tek tek toplayarak kasalara yerleştiriyor. Kasalara doldurulan üzümler daha sonra tırlara yüklenerek yurdun farklı illerine sevk ediliyor.

Tokat'ta üzüm hasadı başladı! Verim bu yıl yüzde 80 düştü, tarla fiyatı bile cep yakıyor - 1. Resim

VERİM YÜZDE 80 DÜŞTÜ 

İlçede 22 bin dönüm bağ alanı bulunduğunu belirten Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal; "Bunun 18 bin dönümünde hem üzüm hem yaprak üretiliyor, 4 bin dönümde ise sadece yaprak alınıyor. Geçen yıl dekara ortalama 750 kilo verim elde ederek toplamda 13 bin 500 ton üzüm hasadı yapmıştık. Ancak bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle yaklaşık yüzde 80 kaybımız oldu. Bu yıl dekara 175 kilo civarında verim bekliyoruz, toplamda 2 bin 500-3 bin ton arası üzümümüz var" dedi.

Tokat'ta üzüm hasadı başladı! Verim bu yıl yüzde 80 düştü, tarla fiyatı bile cep yakıyor - 2. Resim

ÜZÜMÜN TARLA FİYATI 45-50 TL 

Hasat yapan çiftçiler ise üzümün bağdaki kilo fiyatının 45 ile 50 lira arasında değiştiğini ifade ederek, emeklerinin karşılığını almak istediklerini dile getirdi.

Tokat'ta üzüm hasadı başladı! Verim bu yıl yüzde 80 düştü, tarla fiyatı bile cep yakıyor - 3. Resim

