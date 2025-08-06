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Tokat yangın son dakika: Tokat orman yangını neden çıktı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tokat yangın son dakika: Tokat orman yangını neden çıktı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Erbaa ilçesi 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın, Karanlık Dere mevkiinde başladı ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana sıçradı. Tokat yangını son dakika gelişmeleri ve yangının çıkış sebebi merak ediliyor.

Bölgede yoğun olarak bulunan kızılçam ağaçları, alevlerin büyümesine neden olurken vatandaşlar Tokat yangını neden çıktı merakla araştırmaya başladı. Tokat orman yangını son dakika gelişmeleri aktarılmaya devam ediyor.

Tokat yangın son dakika: Tokat orman yangını neden çıktı? - 1. Resim

TOKAT YANGIN SON DAKİKA

Tokat’ın Erbaa ilçesi Karanlık Dere mevkisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alana yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Erbaa Belediyesi itfaiye araçları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının sarp kayalık bölgede çıkmasının müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Tokat yangın son dakika: Tokat orman yangını neden çıktı? - 2. Resim

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcarken, bölgede rüzgarın etkisiyle yangının zaman zaman farklı yönlere sıçradığı bildirildi. Yangının etkilediği alan henüz tam olarak belirlenemezken, güvenlik güçleri çevre güvenliğini sağlamak adına D-100 Karayolu’nda da önlem aldı.

Tokat yangın son dakika: Tokat orman yangını neden çıktı? - 3. Resim

TOKAT ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Bölgede yoğun olarak bulunan kızılçam ağaçları, alevlerin büyümesine neden olurken, yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapmadı.

Uzman ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. Tokat Valiliği ile Orman Genel Müdürlüğü’nden gelecek bilgiler, kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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