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Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir apartman dairesinde klimada başlayan yangın tüm daireyi sardı. Alevler nedeniyle dairelerde ve balkonlarda kurtarılmayı bekleyen vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede klima nedeniyle yangın çıktı.

Yangın tüpüne ulaşamayan apartman sakinlerinin tüm çabalarına rağmen alevler daireyi sararken, yangının 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar... - 1. Resim

BALKON VE ÇATIDA KORKU DOLU ANLAR

Verilen adrese gelen ekipler alevler içindeki daireye hızla müdahale ederken, yanan dairenin bulunduğu apartmanda mahsur kalan vatandaşlar dairelerinin balkonuna ve çatıya sığındı.

Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar... - 2. Resim

Yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkamayan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak apartmanın dışına çıkarılırken, ev sahibinin bulunmadığı bir daire içerisinde bulunan köpek ise itfaiye erleri tarafından sepete konularak kurtarıldı.

Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar... - 3. Resim

BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

En üst katta mahsur kalan vatandaşlardan Alptuğ Çıngır, yangını fark ettikleri anda havluları ıslatarak içeriye duman girmesini engellemeye çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ben yukarda terastaydım, küçük kardeşim bağırdı. Aşağıya indiğimde kapının oralardan dumanlar geliyordu. Biz ilk önce terasa çıktık, orası daha güvenlidir diye. Çok duman gelmiyordu, oksijenlidir diye oraya geçtik. Kapının altına ıslak havlu koyduk. Dumanlar içeri girmesin diye, salonun kapısına da koyduk. Ardından arka tarafta beklemeye başladık"

Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar... - 4. Resim

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amacıyla olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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